Президент Франции перестал здороваться за руку из-за коронавируса

Лидер Франции Эмманюэль Макрон прекратил пожимать руки при встречах в рамках соблюдения мер безопасности после вспышки коронавируса.

Как сообщает журнал Paris Match со ссылкой на окружение президента, глава государства до сих пор не прошёл проверку на заражение.

Источник добавил, что для предотвращения заболевания Макрона сейчас разрабатывается специальный комплекс мер.

Общее количество заражённых во Франции составляет 204 человека. 2 марта санитарно-медицинское агентство Santé publique France выявило 13 новых случаев заболевания. Четыре жителя страны скончались из-за вируса.

Всего на территории 72 стран находится более 90 тысяч заражённых коронавирусом человек. Старт эпидемии случился в декабре 2019 года в Китае. На данный момент на территории КНР находится более 80 тысяч инфицированных.