За последние сутки в мире зафиксировано 1922 новых случая заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 1922 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки.

При этом 1792 из них приходится на Китай, сообщается в информационном бюллетене организации.

Общее число заражённых достигло 90 870, сразу 90% случаев зарегистрировано в Китае, в то время как в других странах заболело 10 566 человек. Погибших на данный момент 3112 (2946 — в Китае).

Вспышка коронавирусной инфекции, получившей название CoViD-19, была зафиксирована в Поднебесной в конце декабря. Большая часть инфицированных находится на территории провинции Хубэй, которая является очагом распространения инфекции.

Также заболевание было диагностировано у двоих россиян в Объединённых Арабских Эмиратах. В стране сейчас всего 27 заболевших, пятеро вылечились. Посольство РФ в ОАЭ рассказало о состоянии заражённых россиян, а сами члены команды заявили, что им не дают никакой информации. В карантине россияне проведут от семи до десяти дней.