В Аргентине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Аргентине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Гинес Гонсалес Гарсиа.

Отмечается, что заболевший путешествовал по Европе, в основном по Северной Италии, и почувствовал симптомы недомогания спустя двое суток после возвращения домой. Он летел на самолёте первым классом, что минимизирует его контакты с окружающими. Когда мужчина прибыл в Буэнос-Айрес, у него не было социальных контактов. Также известно, что он живёт один. Вероятность локальных инфекций маловероятна, потому что заболевший сразу направился в больницу.

В настоящее время 43-летний пациент госпитализирован, болезнь протекает в лёгкой форме. Власти также пытаются найти контакты тех, кто летел с инфицированным в самолёте.

Как уже сообщал Лайф, случаи заболевания были зафиксированы в Индонезии, Шотландии, Армении и Люксембурге. Также один заболевший был выявлен на Украине, ещё 27 случаев заражения, в том числе у двоих россиян, произошли в ОАЭ. Российские учёные заявили, что планируют создать лекарство от коронавирусной инфекции в третьем квартале текущего года.