В ОАЭ у двух россиян выявили коронавирус

В Объединённых Арабских Эмиратах у двух граждан РФ выявлен коронавирус. Об этом сообщил Минздрав ОАЭ.

Всего выявлено шесть новых случаев в стране. Кроме двух россиян, это также двое итальянцев, один гражданин Германии и один колумбиец. Все эти случаи связаны с многодневной гонкой в Абу-Даби "Тур ОАЭ". Два этапа гонки были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Всего в ОАЭ сейчас 27 случаев заражения.

На данный момент в России зафиксировано шесть подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, двое граждан Китая были выписаны из больниц в Тюмени и Чите после выздоровления. Трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, находятся под карантином в Казани. Шестым пациентом стал Давид Беров, который побывал в охваченной вирусом Италии.