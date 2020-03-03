"Нет никакой информации". Российские велосипедисты рассказали Лайфу о карантине в ОАЭ

Руководство команды заявило, что спортсменов удерживают в изоляции без объяснения причин, несмотря на то что все тесты на COVID-2019 оказались отрицательными.

Российские велосипедисты из команды "Газпром-Русвело" рассказали Лайфу о том, как они переносят карантин в одном из отелей в ОАЭ. Больше всего их тревожит отсутствие информации.

Спортсменов уже шесть дней держат взаперти в пригороде Абу-Даби, после того как два члена команды были госпитализированы с коронавирусом. Как отмечает один из гонщиков, выходить с этажа запрещено, всего хватает, ребята не голодают, но очень хотят получить хотя бы какие-нибудь сведения о том, что происходит и почему именно их там держат.

— Прямых указаний на кого-то не было, первый тест взяли 27-го ночью, после этого двух человек забрали на дополнительное обследование в госпиталь. Нам сказали ждать, два дня назад взяли второй тест, пришло пять негативных результатов, остальные не доделали и сказали опять ждать, при этом при всём нет никакой информации от здравоохранения ОАЭ. Вчера сказали, что двум нашим ребятам надо переделывать тесты, сегодня их забрали в обед, для якобы сдачи теста увезли в госпиталь, но тест они никакой не сдавали, их просто поместили в палаты, и всё, — рассказал Николай Черкасов.

В инстаграме "Газпром-Русвело" также размещена информация о том, что все анализы оказались отрицательными, но спортсменов продолжают удерживать в отеле без объяснения причин. Также на этаже размещено две команды из Франции. Сегодня произошла очередная попытка забрать одного из россиян в госпиталь якобы для проведения дополнительного обследования. При этом медицинские сотрудники и представители власти не предоставили официальных документов.

Руководство "Газпром-Русвело" отметило, что 16 команд-участниц, контактировавших с заражёнными, а также сотрудники мероприятия были освобождены из изоляции в течение первых дней. Российская команда попросила Международный союз велосипедистов (UCI), министерства иностранных дел России и других стран, граждане которых удерживаются в отеле, принять меры для разрешения ситуации.