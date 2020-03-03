Посольство РФ в ОАЭ рассказало о состоянии заражённых коронавирусом россиян

Старший советник Посольства РФ в Абу-Даби Юрий Видакас рассказал о состоянии двоих госпитализированных в Объединённых Арабских Эмиратах россиян, сообщает РИА "Новости".

— Россиян поместили в больницу, их состояние удовлетворительное. Они ещё будут сдавать повторные тесты, у них целая серия тестов, — сказал дипломат.

В настоящее время дипмиссия держит связь с заболевшими. Отмечается, что они являются членами велокоманды "Газпром-Русвело", которая приехала на гонку "Тур ОАЭ".

После отмены двух этапов многодневной гонки "Тур ОАЭ" в связи с распространением коронавируса члены команды "Газпром-Русвело" также были помещены на карантин в одном из отелей на острове Яс на въезде в Абу-Даби. Спортсмены находятся там уже шесть дней. Им всем предстоит сдать дополнительные тесты.

Напомним, ранее у двоих россиян в ОАЭ был диагностирован коронавирус. Всего сейчас в стране 27 заболевших, пятеро вылечились.