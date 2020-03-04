Стало известно, сколько пробудут на карантине в ОАЭ члены российской велокоманды

Ранее россияне рассказали, что им не предоставляют никакой информации.

Российская команда велогонщиков проведёт от семи до десяти дней на карантине в ОАЭ. Об этом заявил старший советник Посольства РФ Юрий Видакас.

— Карантин продлится, по заверению эмиратских властей, семь-десять дней — и по завершении этого срока команда будет отпущена, — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".