Стало известно, сколько пробудут на карантине в ОАЭ члены российской велокоманды
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Ранее россияне рассказали, что им не предоставляют никакой информации.
Российская команда велогонщиков проведёт от семи до десяти дней на карантине в ОАЭ. Об этом заявил старший советник Посольства РФ Юрий Видакас.
— Карантин продлится, по заверению эмиратских властей, семь-десять дней — и по завершении этого срока команда будет отпущена, — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, ранее у двоих россиян в Объединённых Арабских Эмиратах был диагностирован коронавирус. В стране сейчас всего 27 заболевших, пятеро вылечились. Посольство РФ в ОАЭ рассказало о состоянии заражённых россиян, а сами члены команды заявили, что им не дают никакой информации.