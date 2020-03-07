Из-за коронавируса отменили женский чемпионат мира по хоккею в Канаде

Международная федерация по хоккею отменила чемпионат мира по хоккею среди женщин, который должен был пройти в Канаде. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV.

Ранее Bloomberg оценил потери мировой экономики в связи с распространением коронавируса. По данным издания, если Китай не возьмёт ситуацию под контроль, то ущерб для всего мира может составить 2,7 триллиона долларов. Тем временем, по данным ВОЗ, число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек. Там призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Более того, медики выяснили, что 2019-nCoV начал мутировать: болезнь стала проявляться менее очевидно, чем в начале эпидемии.