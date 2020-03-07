Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса

Вспышка нового коронавируса, которая началась в глубине китайской провинции Хубэй и достигла почти 70 стран, может нанести мировой экономике ущерб в $2,7 трлн. Об этом предупреждают аналитики Bloomberg.

Эксперты представили четыре сценария развития ситуации. По первому, самому оптимистичному, Китай возьмёт под контроль эпидемию коронавируса и оправится от его последствий во втором квартале. В этом случае влияние на мировую экономику будет сдержанным.

Второй сценарий предполагает, что Китай не сможет справиться со вспышкой заболевания и рост глобальной экономики замедлится до 2,3% в 2020 году вместо 3,1%. Согласно третьему, эпидемия охватит также США, Индию, Британию, Канаду и Бразилию. В этом случае мировая экономика упадёт до 1,2%, Еврозону и Японию поразит рецессия, а рост американской экономики снизится до 0,5%.

Самый негативный, четвёртый сценарий предполагает, что вирус поразит все страны, мировая экономика потеряет до $2,7 трлн, что равнозначно ВВП Британии. Также при таком развитии событий рост глобальной экономики за год сведётся к нулю.

По данным ВОЗ, число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек. Там призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики обнаружили у 2019-nCoV первые мутации: болезнь стала проявляться менее очевидно, чем в начале эпидемии.