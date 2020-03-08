УЕФА отменил рукопожатие футболистов перед матчами из-за коронавируса

Матчи под эгидой УЕФА будут проходить без традиционных рукопожатий футболистов перед стартовым свистком, сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение Союз европейских футбольных ассоциаций принял в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Запрет распространяется на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также Лиги наций.

Ранее к подобным мерам пришли в Английской премьер-лиге. При этом во время матчей футболисты ведут стандартную борьбу, прикасаясь друг к другу, а после финального свистка обмениваются рукопожатиями.

Ранее Лайф приводил исследование ВОЗ, которое развенчало мифы о коронавирусе.