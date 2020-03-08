Кокаин и детская моча не помогают. В ВОЗ развенчали мифы о коронавирусе

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развенчали самые популярные мифы о коронавирусе. Так, специалисты заверили , что болезнь не передаётся через укус комара. Новый коронавирус — респираторный, главным образом передающийся воздушно-капельным путём, например при кашле или чихании, при передаче капель слюны или выделений из носа.

Пришлось опровергать даже некоторые странноватые убеждения. К примеру, что от коронавируса помогает кокаин. Специалисты напоминают, что это стимулирующий наркотик, который вызывает привыкание. Его приём приводит к опасным побочным эффектам и вредит здоровью.

Также в ВОЗ подчеркнули, что не является средством профилактики новой коронавирусной инфекции детская моча. Мытьё рук или протирание ею поверхностей не защитит. Как советуют специалисты, необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом.