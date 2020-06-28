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Китайский блогер поделился рецептом "самого удивительного" холодного блюда русских

По его словам, оно представляет собой нечто среднее между супом и салатом.

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Фото © Twitter / Лавка рукоделия

Тема русской кухни стала популярна в Китае в последние дни, и пользователь портала Baijiahao решил познакомить своих читателей с одним из "самых удивительных блюд", которое идеально подходит для летнего периода.

В своей публикации он рассказывает о "русском холодном супе", окрошке. По словам блогера, он легко готовится, прекрасно освежает и может быть представлен сразу по двум одинаково вкусным рецептам — на квасе или кефире.

Российский квас совершенно отличается от того, который можно встретить в Китае. Настоящий квас — сладковато-кислый и, самое главное, в меру газированный, — говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые из ингредиентов, например лук, укроп, петрушку и сметану, купить в Китае не так просто, однако без них "настоящую русскую окрошку" приготовить не получится. А вот мясо или колбасу добавлять в блюдо можно по желанию, а любители вегетарианской кухни могут и вовсе обойтись без них. По словам автора, в готовом видео получается нечто среднее между супом и салатом — полезное и освежающее блюдо.

Ранее Лайф сообщал, что китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни, которые невозможно забыть.

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