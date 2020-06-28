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"Пахали и пашут с утра до ночи". Путин оценил работу чиновников во время пандемии коронавируса

Глава государства напомнил, что многие из них пришли работать совсем недавно.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в период пандемии коронавируса никто из чиновников его не разочаровал. Российский лидер подчеркнул, что все они очень ответственно относятся к своей работе.

Все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди... Я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи. Очень ответственно относятся к своим обязанностям, меня это не может не радовать, — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Глава государства также отметил, что многие чиновники пришли работать совсем недавно, однако "выбор оказался удачным".

Ранее в интервью Владимир Путин подчеркнул, что жизнь и здоровье россиян важнее всех других проблем. Президент России отметил, что здоровье людей — в основе каждого государства.

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