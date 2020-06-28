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Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

Президент призвал не "рассусоливать" эту тему, а бороться с реальной угрозой.

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Фото © ТАСС / ZUMA

Президент России Владимир Путин уверен, что для успешной борьбы с коронавирусом мировое сообщество должно объединять усилия, а не выдвигать взаимные обвинения. Об этом глава государства сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не винить друг друга. Это покушение с абсолютно негодными средствами. По моему глубокому убеждению, надо делать то, что приведёт нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ожидает успех, а не на пути конфронтации, — пояснил российский лидер.

Говоря о том, что на фоне распространения болезни некоторые силы постарались использовать ситуацию, чтобы посеять конспирологические теории о происхождении коронавируса, Путин заявил, что "надо противодействовать тому, что произошло, а не рассусоливать тему, откуда это взялось".

Конечно, специалисты думают, пускай они прикидывают, анализируют. Но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты, а откуда это взялось — уже другой вопрос. Но, чтобы говорить о том, что кто-то специально это вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких оснований, — подчеркнул президент.

Путин также выразил мнение, что в глобальном смысле пандемия ничего не поменяет, однако послужит толчком для развития многих процессов.

Ранее в интервью Путин объяснил, зачем в марте решил отправиться в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с CoViD-19.

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