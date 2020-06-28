Доктор Мясников рассказал о способе выявления опасных родинок

Распознать родинку, способную переродиться в меланому, можно с помощью системы A, B, C, D, E. Об этом рассказал телеведущий и доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Насторожить может та родинка, части которой при её делении напополам не будут похожи друг на друга. Буква А в системе — асимметрия, а B — граница, объяснил специалист. По словам Мясникова, границы здоровой родинки являются чёткими, у той, которая может представлять опасность, они размыты.

Буква C в этой системе означает цвет — окрас злокачественной опухоли, как правило, неровный. Диаметр — D — у нормальной родинки не превышает шести миллиметров. E в системе означает эволюцию родинки. Если образование не растёт, а его границы и цвет не меняются, то оно, как правило, не опасно для организма.

Мясников напомнил, что от меланомы чаще всего страдают белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.