Семь человек эвакуированы из горящей многоэтажки на юго-востоке Москвы

Спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребёнка, из многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, где в одной из квартир начался пожар. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Фёдора Полетаева, дом 32, корпус 5, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, — говорится в сообщении.

В ходе разведки и тушения пожара из соседних, а также вышерасположенных квартир спасатели эвакуировали семь жильцов, двоих из которых в настоящий момент осматривают медики.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, возгорание было ликвидировано спустя 20 минут после поступления сигнала, причины происшествия устанавливаются.