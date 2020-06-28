Семь человек эвакуированы из горящей многоэтажки на юго-востоке Москвы

Спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребёнка, из многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, где в одной из квартир начался пожар. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
— Поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Фёдора Полетаева, дом 32, корпус 5, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, — говорится в сообщении.
В ходе разведки и тушения пожара из соседних, а также вышерасположенных квартир спасатели эвакуировали семь жильцов, двоих из которых в настоящий момент осматривают медики.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров, возгорание было ликвидировано спустя 20 минут после поступления сигнала, причины происшествия устанавливаются.
Ранее Лайф публиковал видеозапись с места тушения крупного пожара площадью около трёх тысяч метров в подмосковном Подольске.
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