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Два лучших друга, которые не разлучались ни на миг, тушат пожары по всей стране уже в течение 70 лет

За свой преданный труд Билл и Альберт получили награды, что стало для них полной неожиданностью.

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Фото © YouTube / 9 News Australia

На протяжении 70 лет Билл Джонсон и Альберт Ньютон работают волонтёрами в пожарной части города Билпина, Австралия. Эта идея пришла друзьям ещё в далёкой молодости, когда отец предложил 16-летнему Альберту принять участие в тушении пожара. Тогда в городе ещё не было своей пожарной станции. Почтальонша извещала об опасности, звоня в колокол, и всё тушили при помощи волонтёров и тех, кто был не против присоединиться, пишет Lad Bible.

Фото © YouTube / 9 News Australia

Так и началась служба двух друзей ещё в середине прошлого века. Дедушки в общей сложности потушили более ста пожаров, хотя 2019 год стал самым худшим — тогда сгорело огромное количество лесов Австралии. Билл и Альберт до сих пор работают в местной части, помогая при каждом случае. За верность делу их наградили почётными медалями, хотя друзья этого вовсе не ждали.

Фото © YouTube / 9 News Australia

Я был так удивлён! Это обычно что-то, о чём мечтаешь, но никогда не получаешь

Альберт Ньютон

Эх, я не чувствую, будто сделал что-то экстраординарное. Я просто постарел

Билл Джонсон

Фото © YouTube / 9 News Australia

Дедушки рассказали, что всегда всё делали вместе – с 16 лет они ни разу не разлучались. "Мы вместе работали, вместе боролись с огнём, вместе кололи дрова и бегали за девчонками", — заявил Билл. Друзья и теперь не намерены разлучаться. Правда, с выездами им придётся повременить из-за здоровья, но если возникнет необходимость, Билл и Альберт всегда готовы помочь снова.

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