Два лучших друга, которые не разлучались ни на миг, тушат пожары по всей стране уже в течение 70 лет

На протяжении 70 лет Билл Джонсон и Альберт Ньютон работают волонтёрами в пожарной части города Билпина, Австралия. Эта идея пришла друзьям ещё в далёкой молодости, когда отец предложил 16-летнему Альберту принять участие в тушении пожара. Тогда в городе ещё не было своей пожарной станции. Почтальонша извещала об опасности, звоня в колокол, и всё тушили при помощи волонтёров и тех, кто был не против присоединиться, пишет Lad Bible.

Фото © YouTube / 9 News Australia

Так и началась служба двух друзей ещё в середине прошлого века. Дедушки в общей сложности потушили более ста пожаров, хотя 2019 год стал самым худшим — тогда сгорело огромное количество лесов Австралии. Билл и Альберт до сих пор работают в местной части, помогая при каждом случае. За верность делу их наградили почётными медалями, хотя друзья этого вовсе не ждали.

Фото © YouTube / 9 News Australia

Я был так удивлён! Это обычно что-то, о чём мечтаешь, но никогда не получаешь Альберт Ньютон

Эх, я не чувствую, будто сделал что-то экстраординарное. Я просто постарел Билл Джонсон

Фото © YouTube / 9 News Australia