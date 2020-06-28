Сын провёл настоящее расследование, чтобы спустя 40 лет узнать, как на самом деле погибла его мать

44-летний Йэн Каннингем из Великобритании вырос, не зная матери. Она умерла, когда сыну было всего три года. Отец Йэна вскоре снова женился, и общение между ним и друзьями погибшей жены постепенно угасло. Дон Каннингем сам не особенно понимал, что случилось с Ирэн, поэтому не мог ответить на вопросы сына, предпочитая не поднимать тему. Впервые фото мамы Йэн увидел в 18 лет, а в уже взрослом возрасте снял документальный фильм "Призрак Ирэн", в котором рассказал свою историю, пишет Unilad.

Фото © YouTube / BFI и Facebook / Irene's Ghost

Тогда всё было совсем по-другому. Врачи не объясняли, зачем и для чего прописывают лекарства. Я понятия не имел, что такое кататония, и не мог посмотреть, как сейчас, в Интернете. Моя жизнь на тот момент заключалась только в том, чтобы приходить вечерами в больницу к жене, которая никак на меня не реагировала Дон Каннингем

Фото © Facebook / Irene's Ghost

Уже во взрослом возрасте, когда старшей дочери Йэна исполнилось три, мужчина понял, что на самом деле мама оказала на него большое влияние. Но какое именно — он понять не мог, ведь он ничего не знал о ней. Поэтому Йэн дал объявление в местную газету, и на него откликнулось множество друзей, бывших коллег и соседей Ирэн. Они рассказывали мужчине истории о его маме и делились фотографиями.

Фото © Facebook / Irene's Ghost