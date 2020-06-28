Сын провёл настоящее расследование, чтобы спустя 40 лет узнать, как на самом деле погибла его мать

44-летний Йэн Каннингем из Великобритании вырос, не зная матери. Она умерла, когда сыну было всего три года. Отец Йэна вскоре снова женился, и общение между ним и друзьями погибшей жены постепенно угасло. Дон Каннингем сам не особенно понимал, что случилось с Ирэн, поэтому не мог ответить на вопросы сына, предпочитая не поднимать тему. Впервые фото мамы Йэн увидел в 18 лет, а в уже взрослом возрасте снял документальный фильм "Призрак Ирэн", в котором рассказал свою историю, пишет Unilad.
Фото © YouTube / BFI и Facebook / Irene's Ghost
Тогда всё было совсем по-другому. Врачи не объясняли, зачем и для чего прописывают лекарства. Я понятия не имел, что такое кататония, и не мог посмотреть, как сейчас, в Интернете. Моя жизнь на тот момент заключалась только в том, чтобы приходить вечерами в больницу к жене, которая никак на меня не реагировала
Дон Каннингем
Уже во взрослом возрасте, когда старшей дочери Йэна исполнилось три, мужчина понял, что на самом деле мама оказала на него большое влияние. Но какое именно — он понять не мог, ведь он ничего не знал о ней. Поэтому Йэн дал объявление в местную газету, и на него откликнулось множество друзей, бывших коллег и соседей Ирэн. Они рассказывали мужчине истории о его маме и делились фотографиями.
Обратившись в больницу и начав изучать карту Ирэн, Йэн понял, что мама находилась в серьёзной послеродовой депрессии. Ей прописали препарат, который, по словам врача, был довольно токсичен и вреден для сердца. Ирэн попала в психиатрическую клинику, где провела девять месяцев, часть из них — в состоянии кататонии. После её отпустили домой к мужу и сыну, но спустя полтора года она вернулась в больницу, где и умерла.
WOW-news
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