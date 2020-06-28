Белоруска хотела завлечь пользователей горячими фото, но их больше интересовало то, что у неё за спиной

Пользовательница cheshkina из Белоруссии решила в "Твиттере" прорекламировать свой аккаунт на OnlyFans, где можно размещать эксклюзивный откровенный контент и получать за это деньги. Девушка наглядно продемонстрировала, что могут увидеть потенциальные "покупатели", прикрепив к посту два знойных снимка. Брюнетка устроила фотосессию в ванной, надев купальник и принимая пикантные позы.

Фото © Twitter / cheshkina

Казалось бы, что-либо кроме знойной красавицы на фото заметить сложно. Однако внимание пользователей привлекли далеко не её внешние данные. Юзеров больше заинтересовала плитка позади, с которой, по их мнению, есть большие проблемы.

Фото © Twitter / cheshkina

Зоркие комментаторы не только указали на проблему, но даже предложили её решение. Предположив, что именно из-за требующей ремонта ванной у девушки грустное лицо. Сама cheshkina рассказала, что дом, где она устроила съёмки, старый, и отметила, что уже не в первый раз слышит критику в адрес его стен.

Местами плохо швы в плитке сделаны. Да и фуга уже чернеет johndelasalsa

Фото © Twitter / cheshkina

Плитка неровно уложена. Позвони 8914432**** Ахмет poisonanis666