Парень, который родился без ног из-за редкой болезни, стал профессиональным рестлером назло хейтерам

22-летний Зион Кларк из Огайо, США, может смело сказать, что в жизни ему пришлось нелегко. Парень родился с редким синдромом каудальной регрессии, при которой останавливается развитие нижней части тела. Этот синдром встречается примерно у каждого пятого младенца из ста тысяч, и именно Зиону так не повезло. Его сразу отдали в детский дом, откуда малыша и забрала приёмная мама Кимберли, пишет Unilad.

Фото © Instagram / big_z_2020

Можно легко догадаться, что в школе Зион пережил много травли и обид. Одноклассники постоянно задирали мальчика, но это лишь закаляло его характер. Парень считает, что хейтеры — самые преданные фанаты, поэтому каждое злое слово только сильнее убеждало Зиона в его правоте. Во втором классе он заинтересовался спортом и записался в секцию борьбы.

Фото © Instagram / big_z_2020

Первое время было трудно, потому что Зион не знал, как подступиться к сопернику, а другие дети боялись случайно травмировать Зиона. Но несколько боёв и тренировок спустя парню удалось выработать стратегию, а соперникам — привыкнуть к необычному вызову. Сейчас Зион профессионально занимается рестлингом и тренируется шесть дней в неделю по два раза в день.

Фото © Instagram / big_z_2020