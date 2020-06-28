Уличные граффити этого художника настолько реалистичны, что люди обходят их стороной: 8 лучших работ

Уличный художник, которого все знают под псевдонимом Скаф, прославился благодаря своим необычным граффити, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / scaf_oner

Его рисунки сочетают в себе стрит-арт и оптические иллюзии, которые выглядят слишком реалистичными

Фото © Instagram / scaf_oner

Художник тратит много времени на каждый проект, прорисовывая все мелкие детали, свет и тени

Фото © Instagram / scaf_oner

В репертуаре стрит-артера есть различные животные, скелеты и кости, космические корабли и роботы

Фото © Instagram / scaf_oner

Но очевидное предпочтение Скаф отдаёт змеям и драконам, ведь с ними граффити выходят интереснее

Фото © Instagram / scaf_oner

Особую любовь художник испытывает к росписи старых и заброшенных зданий, ведь так он показывает, что они всё ещё имеют ценность

Фото © Instagram / scaf_oner

Идеи стрит-артера в "Инстаграме" поддерживает 122 тысячи человек, которые в восторге от его таланта