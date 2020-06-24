На какие хитрости идут ветеринары, чтобы взвесить непоседливое животное: 10 забавных примеров

Вес — очень важная составляющая здоровья каждого существа, поэтому нужно тщательно за ним следить. Животные не могут это делать сами, и им на помощь приходят люди

Работники зоопарков и ветеринары лучше всех знают собственных подопечных. И, используя хитрость и смекалку, могут придумать способ, который поможет добиться цели

Фото © amivitale и ZooBorns

Кого-то можно посадить в ёмкость и взвесить в ней. А ещё на любимый насест или мягкую игрушку, имитирующую маму, пишет Bored Panda

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Если животное слишком юркое — можно взять его на руки и взвеситься самому. Главное — помнить, что цифра на весах общая, и не пугаться

А самых прожорливых всегда можно заманить на весы едой и ей же отвлечь. Только есть минус — если зверёк не страдал ожирением, то потом вполне может начать