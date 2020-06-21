Все девять жизней пустили под откос: 10 фото пушистых наркоманов, пойманных с кошачьей мятой

Кот-наркоман — горе в семье, скажет вам каждый. Но фотограф Иэн Макконнелл не согласится с этим утверждением

Фото © Turnip Towers

Он считает, что кошачья мята — отличный способ помочь своему коту расслабиться. Поэтому мужчина и выращивает её в саду

Фото © Turnip Towers

Однако эта полянка привлекает внимание не только кошек фотографа, но и соседских пушистиков, которые не прочь пожевать и повыдёргивать мяту

Фото © Turnip Towers

Что ж, Иэну не жалко, ведь так питомцы лишь снабжают его материалом для снимков, пишет Bored Panda

Фото © Turnip Towers

Кошек трудно фотографировать, особенно когда их вовсю несёт после приёма мяты. Но Иэн любит вызовы и считает, что так снимки получаются лишь интереснее