Все девять жизней пустили под откос: 10 фото пушистых наркоманов, пойманных с кошачьей мятой

Кот-наркоман — горе в семье, скажет вам каждый. Но фотограф Иэн Макконнелл не согласится с этим утверждением
Он считает, что кошачья мята — отличный способ помочь своему коту расслабиться. Поэтому мужчина и выращивает её в саду
Однако эта полянка привлекает внимание не только кошек фотографа, но и соседских пушистиков, которые не прочь пожевать и повыдёргивать мяту
Что ж, Иэну не жалко, ведь так питомцы лишь снабжают его материалом для снимков, пишет Bored Panda
Кошек трудно фотографировать, особенно когда их вовсю несёт после приёма мяты. Но Иэн любит вызовы и считает, что так снимки получаются лишь интереснее
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