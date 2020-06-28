Недавно пользователь Reddit FizzyDrink113 в теме interestingasfuck ("чертовски интересно") опубликовал фотографию своего маленького сына. И хоть дети способны своей милотой украсить любой кадр, этот было уже не спасти. На снимке мальчик стоит с закрытыми глазами, но если посмотреть на отражение... то становится не по себе.
Фото © Reddit / FizzyDrink113
В комментариях папе посоветовали оставить сына и бежать куда глаза глядят. Ведь, очевидно, сын — существо из потустороннего мира, а значит, ничего хорошего от него можно не ждать. Впрочем, нашлись и другие объяснения, как у FizzyDrink113 получился такой кадр.
Уверен, он — призрак
ZoAngelic
Или он просто вампир
theangleofdarkness99
Или это портал в другое измерение
Wuntoothrie
Гиф © Giphy
Но, конечно, на деле ситуация на фото намного прозаичнее. Автор поста уже сам дал правильный ответ. Различия объекта и его отражения на фото возможны и без потустороннего вмешательства. Дело в том, что во время срабатывания затвора фотография "записывается" не сразу вся, а постепенно сверху вниз.
Вот что происходит, когда моргаешь быстрее, чем затвор на твоей камере
FizzyDrink113
Затвор камеры движется вдоль кадра в течение долей секунды или что-то около того. Если вы моргнёте во время работы затвора, ваши глаза могут быть открыты, когда он только начинает двигаться, и закрыты к тому времени, когда он достигнет дальней части кадра
HotConcrete
WOW-funny
Папа испугал пользователей Reddit, выложив фото сына, чьё отражение открыло глаза и уставилось на них
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