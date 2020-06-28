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Папа испугал пользователей Reddit, выложив фото сына, чьё отражение открыло глаза и уставилось на них

Отец поделился фотографией сына и перепугал всех пользователей Reddit. Ведь на снимке мальчик больше напоминает существо из потустороннего мира. Впрочем, разгадка такого чуда лежала на поверхности.

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Гиф © Giphy

Недавно пользователь Reddit FizzyDrink113 в теме interestingasfuck ("чертовски интересно") опубликовал фотографию своего маленького сына. И хоть дети способны своей милотой украсить любой кадр, этот было уже не спасти. На снимке мальчик стоит с закрытыми глазами, но если посмотреть на отражение... то становится не по себе.

Фото © Reddit / FizzyDrink113

В комментариях папе посоветовали оставить сына и бежать куда глаза глядят. Ведь, очевидно, сын — существо из потустороннего мира, а значит, ничего хорошего от него можно не ждать. Впрочем, нашлись и другие объяснения, как у FizzyDrink113 получился такой кадр.

Уверен, он — призрак

ZoAngelic

Или он просто вампир

theangleofdarkness99

Или это портал в другое измерение

Wuntoothrie

Гиф © Giphy

Но, конечно, на деле ситуация на фото намного прозаичнее. Автор поста уже сам дал правильный ответ. Различия объекта и его отражения на фото возможны и без потустороннего вмешательства. Дело в том, что во время срабатывания затвора фотография "записывается" не сразу вся, а постепенно сверху вниз.

Вот что происходит, когда моргаешь быстрее, чем затвор на твоей камере

FizzyDrink113

Затвор камеры движется вдоль кадра в течение долей секунды или что-то около того. Если вы моргнёте во время работы затвора, ваши глаза могут быть открыты, когда он только начинает двигаться, и закрыты к тому времени, когда он достигнет дальней части кадра

HotConcrete

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