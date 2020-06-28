Папа испугал пользователей Reddit, выложив фото сына, чьё отражение открыло глаза и уставилось на них

Недавно пользователь Reddit FizzyDrink113 в теме interestingasfuck ("чертовски интересно") опубликовал фотографию своего маленького сына. И хоть дети способны своей милотой украсить любой кадр, этот было уже не спасти. На снимке мальчик стоит с закрытыми глазами, но если посмотреть на отражение... то становится не по себе.

Фото © Reddit / FizzyDrink113

В комментариях папе посоветовали оставить сына и бежать куда глаза глядят. Ведь, очевидно, сын — существо из потустороннего мира, а значит, ничего хорошего от него можно не ждать. Впрочем, нашлись и другие объяснения, как у FizzyDrink113 получился такой кадр.

Уверен, он — призрак ZoAngelic

Или он просто вампир theangleofdarkness99

Или это портал в другое измерение Wuntoothrie

Гиф © Giphy

Но, конечно, на деле ситуация на фото намного прозаичнее. Автор поста уже сам дал правильный ответ. Различия объекта и его отражения на фото возможны и без потустороннего вмешательства. Дело в том, что во время срабатывания затвора фотография "записывается" не сразу вся, а постепенно сверху вниз.

Вот что происходит, когда моргаешь быстрее, чем затвор на твоей камере FizzyDrink113