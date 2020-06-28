Пора на заслуженный отдых. Единственный корги-полицейский в России вышел на пенсию

Единственная в России полицейская собака породы корги по кличке Рыжий, которая проходила службу в транспортной полиции Нижнего Новгорода, где помогала с поиском наркотических средств, ушла на пенсию. Об этом говорится на странице четвероногого в "Инстаграме".
— В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер. Но, несмотря на это, скучать мне по-прежнему не придётся. Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше. И, возможно, даже попробую освоить новые дисциплины (например, танцы), — сказано в сообщении, размещённом в аккаунте корги.
Как отмечается, хозяйка Рыжего продолжит нести службу с собакой по кличке Зигер, а в ближайшем будущем к ним присоединится Фантик — "черный пёс с отменным нюхом".
На странице корги-полицейского почти 15 тысяч подписчиков. Под постом, в котором говорится о его выходе на пенсию, пользователи поздравляют пса с заслуженным отдыхом и просят продолжать вести страницу очаровательного пёсика.
Рыжий начал свою службу в полиции в 2013 году в возрасте двух лет. Числился в Управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и лучше всех мог распознавать наркотики.
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