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Фото целующихся собаки и дельфина стали вирусными в Сети, и оказалось, что они дружат уже 8 лет

Если вы думали, что собака — друг человека, спешим вас разочаровать. Похоже, собаки дружат со всеми! Во Флориде пёс подружился с дельфином, и их фотографии — то, что вам сегодня просто необходимо увидеть.

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Фото © Twitter / dog_rates

Недавно пёсель по кличке Ганнер и его старый друг Дельта стали настоящими звёздами. Ничего удивительного — их история не может в себя не влюбить. Дельфин живёт в приморском заповеднике Dolphin Research Center (Центр исследования дельфинов) на острове Грасси Ки, штат Флорида, США. Хозяйка пса работает в организации и часто берёт питомца с собой, где он навещает своего напарника с плавниками.

Фото © Twitter / _woollyback

Когда Ганнер впервые пришёл в доки, я думала, что он будет лаять или сильно волноваться. Но реакция была полностью противоположная, он просто лёг и начал наблюдать. Потом я стала замечать, что каждый раз, когда я приводила Ганнера с собой, Дельта всегда первой подплывала к нему. Она приносила псу свои игрушки, а тот пытался с ними играть

Мари Блантон

Старший тренер Dolphin Research Center и хозяйка Ганнера

Когда Ганнера впервые привели к дельфинам, ему было всего два месяца. Сейчас псу уже восемь лет, а дружба с 11-летней Дельтой стала лишь крепче. И хоть их встречи стали реже, они всё так же узнают друг друга. Дельфин всегда первым приплывает к ретриверу, когда тот приходит в гости в доки, пишет Insider.

Фото © Twitter / dog_rates

История Ганнера и Дельты стала известна благодаря вирусному твиту _woollyback. На своём аккаунте парень опубликовал фотографию парочки. Вскоре твит набрал больше 1,2 млн лайков и почти 250 тысяч ретвитов.

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