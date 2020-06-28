Фото целующихся собаки и дельфина стали вирусными в Сети, и оказалось, что они дружат уже 8 лет

Когда Ганнер впервые пришёл в доки, я думала, что он будет лаять или сильно волноваться. Но реакция была полностью противоположная, он просто лёг и начал наблюдать. Потом я стала замечать, что каждый раз, когда я приводила Ганнера с собой, Дельта всегда первой подплывала к нему. Она приносила псу свои игрушки, а тот пытался с ними играть

Мари Блантон Старший тренер Dolphin Research Center и хозяйка Ганнера