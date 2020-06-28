Челябинец убил хаски из ружья на глазах у хозяйки

Житель Челябинска расстрелял из ружья гуляющего хаски прямо на глазах у хозяйки. Видео обнародовал член Общественной палаты РФ от Челябинской области Олег Дубровин. Перед этим злоумышленник грозил убийством и самой девушке, сообщает Ura.ru со ссылкой на подругу жертвы.

— Решили уже уходить, как слышим, что кричит мужской голос: "Ну-ка стойте". Мы смотрим, идёт мужик с ружьём. Я полезла за телефоном, а он стал кричать: "Ничего не трогайте, ещё шаг, и я буду стрелять в вас". Он даже слушать не стал, говорит: "Надо следить за своими собаками" и трижды в неё стрельнул, — заявила Марина, подруга потерпевшей хозяйки.

Конфликт произошёл в карьере в черте города. Рядом располагался жилой комплекс, жители которого гуляют в этом месте с детьми и собаками. Стрелявший хотел поохотиться на птицу в этом карьере, но пёс первым нашёл и утащил "добычу" мужчины. За это "охотник" и пристрелил собаку, невзирая на мольбы хозяйки не делать этого. Пёс не доехал до ветклиники и умер от кровопотери. Собака была очень дружелюбной, подчеркнула Марина.

При этом, по словам самого стрелка, собака бросилась на него, и он был вынужден защищаться.