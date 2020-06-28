"Основной выпускной" меньше чем за сутки набрал свыше 24 миллионов просмотров

Накануне в социальной сети "ВКонтакте" для российских выпускников прошёл крупнейший в стране онлайн-праздник — "Основной выпускной". Меньше чем за сутки трансляция набрала более 24 миллионов просмотров и свыше 188 тысяч лайков. Пользователи оставили под постом с записью более 378 тысяч комментариев.

Шоу вели Ида Галич и Владимир Маркони. Для окончившей школу молодёжи пели Баста, Тимати, Тима Белорусских, NILETTO, Zivert и другие популярные исполнители. С напутственными словами к выпускникам обратились звёздные артисты и представители шоу-бизнеса.

Телеведущая Тина Канделаки в поздравлении выпускникам подчеркнула, что в современном мире молодые люди могут стать гораздо более успешными, нежели люди старшего поколения. Кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов пожелал не бояться делать свой выбор в жизни, а также верить в себя.

Помимо выступлений артистов, было показано и поздравление президента России Владимира Путина. Глава государства пожелал как школьникам, так и студентам найти своё настоящее призвание и особенный, "ни на кого не похожий путь". Российский лидер отметил, что выпускной — "неповторимый день".

Видео © LIFE

Вечером эстафету принял праздник выпускников "Алые паруса", который впервые за свою историю прошёл в онлайне. Формат шоу был изменён из-за ситуации вокруг коронавируса, а новенький бриг "Россия" с алыми парусами появился в акватории Финского залива, а не в Неве. Несмотря на перемены, праздник получился великолепным.

Постановкой шоу занимался сценарист Василий Бархатов. Режиссёр театра и кино придумал модный сюжет и сценографию, которые нашли отклик в сердцах выпускников и других зрителей.