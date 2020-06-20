Хозяева поделились смешными фото, доказывающими, что собаки стали нашей полной копией

"Мой пёс — тот ещё чудак"

Фото © Twitter / ohmyitsbrittt

Публикация ohmyitsbrittt быстро стала вирусной. Фотографии пёселя набрали больше 1,2 миллиона лайков и почти 2 тысячи ретвитов. Но самое главное — в комментариях пользователи начали делиться снимками своих питомцев, которые сидят так, словно изображают людей.

"Моя собака не удивлена. Ничем"

Фото © Twitter / The_RHLP

"Мой пёс сидит точно так же😂😂"

Фото © Twitter / LisaTheGemini_

"Почему собаки... такие? Моя сидит, словно человек, и смотрит телевизор. И ещё имеет смелость смотреть на меня, когда я смеюсь над ней"

Фото © Twitter / tamsinamy_

"Подруга... как я тебя понимаю"

Фото © Twitter / Animeisgreat123

"То же самое"

Фото © Twitter / jay_mov

"Вау, моя собака тоже так сидит"

Фото © Twitter / HallieMorgan15

"Тем временем"

Фото © Twitter / skylatron

"Моя собака ещё и засыпает так"

Фото © Twitter / Joagambarte4

"Посмеялась над твитом, а потом посмотрела вниз и увидела мою собаку"