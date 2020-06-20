Хозяева поделились смешными фото, доказывающими, что собаки стали нашей полной копией

"Мой пёс — тот ещё чудак"
Фото © Twitter / ohmyitsbrittt
Публикация ohmyitsbrittt быстро стала вирусной. Фотографии пёселя набрали больше 1,2 миллиона лайков и почти 2 тысячи ретвитов. Но самое главное — в комментариях пользователи начали делиться снимками своих питомцев, которые сидят так, словно изображают людей.
"Моя собака не удивлена. Ничем"
Фото © Twitter / The_RHLP
"Мой пёс сидит точно так же😂😂"
Фото © Twitter / LisaTheGemini_
"Почему собаки... такие? Моя сидит, словно человек, и смотрит телевизор. И ещё имеет смелость смотреть на меня, когда я смеюсь над ней"
Фото © Twitter / tamsinamy_
"Подруга... как я тебя понимаю"
Фото © Twitter / Animeisgreat123
"То же самое"
Фото © Twitter / jay_mov
"Вау, моя собака тоже так сидит"
Фото © Twitter / HallieMorgan15
"Тем временем"
Фото © Twitter / skylatron
"Моя собака ещё и засыпает так"
Фото © Twitter / Joagambarte4
"Посмеялась над твитом, а потом посмотрела вниз и увидела мою собаку"
Фото © Twitter / _serenityd
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