Число жертв коронавируса во всём мире превысило 500 тысяч человек

С момента начала вспышки коронавирусной инфекции от заболевания во всём мире скончалось более 500 тысяч человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса в США.
К настоящему моменту число погибших составляет 500 321, из которых 125 768 зарегистрированы в США, на второй строчке списка Бразилия — 57 070, на третьей Великобритания — 43 634.
Общее число подтверждённых случаев коронавируса накануне перевалило за 10 миллионов человек, сейчас эта цифра увеличилась на 72 616 положительных диагнозов. Почти четверть от общего числа — 2 544 169 — приходится на США. В Бразилии выявлено 1 313 667 пациентов. В России, по данным университета, зарегистрировано 633 563 случая.
Стоит отметить, что в России при всём прочем, наблюдается "необычно" низкий уровень смертности от заболевания. Как заявил представитель ВОЗ, на самом деле это объясняется большим количеством проведённых тестов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь уверен, что в этом заслуга российской медицины.