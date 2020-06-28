У посольств США и Британии в Москве прошли одиночные пикеты из-за вывешенных флагов ЛГБТ

В российской столице у американского посольства состоялись одиночные пикеты после того, как на фасаде здания был вывешен флаг ЛГБТ. Также акция прошла и у британского посольства.
Известно, что организатором протеста выступило Всероссийское общественное движение "Сорок сороков".
Активисты, вышедшие к Посольству США, заявили, что с неприятием относятся к тем действиям, которые, как они утверждают, "позволяются уже на государственном уровне".
— У нас по законодательству пропаганда ЛГБТ запрещена. Американцы пользуются тем, что это территория их посольства, и это не что иное, как открытый вызов нашим традиционным ценностям и нашему обществу, — рассказал один из активистов.
В данной акции принял также участие боксёр-профессионал Василий Войцеховский, который заявил, что "не приемлет такого рода проявления гомосексуализма и подобных вещей".
Ранее сообщалось, что киевские активисты "повесили" флаг ЛГБТ на "Родину-мать".