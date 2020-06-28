Полиция Японии наградила кошку, которая помогла спасти человека

В японском городе Тояма состоялась церемония награждения кошки по кличке Коко, которая помогла спасти пожилого мужчину, угодившего в ирригационный канал. Об этом сообщает газета Mainichi.

— Связи между местными жителями, включая кошку, спасли жизнь человеку, — сказал журналистам начальник полицейского участка Сатоши Накада.

По данным правоохранителей, 16 июня 77-летняя местная жительница заметила на дороге кошку, принадлежащую соседу, которая "уставилась в канал и странно себя вела". Подойдя ближе, она увидела, что животное смотрит на пожилого мужчину, который лежит в канале на спине.

Женщина позвала на помощь свою дочь, а также соседа и двух его сыновей и совместными усилиями им удалось вытащить пострадавшего из воды. Каким образом он там оказался, не уточняется, однако известно, что никаких повреждений он не получил и отделался "только царапинами". Полицейские вручили пятерым соседям грамоты, а Коко получила набор кошачьей еды.