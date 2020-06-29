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Себестоимость ракеты "Ангара" планируют снизить почти наполовину

Это будет достигнуто в том числе за счёт организации замкнутого цикла производства.

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Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

К 2024 году себестоимость ракеты-носителя "Ангара" будет снижена на три миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию Центра им. М.В. Хруничева.

Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня семь миллиардов рублей до уровня четыре миллиарда рублей к 2024 году, — приводит агентство текст документа.

Предприятие в рамках консолидации "внутреннего резерва" совместно с "Роскосмосом" в настоящее время осуществляет комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости ракеты. В их число входит организация замкнутого цикла производства на мощностях омского ПО "Полёт".

Ранее Лайф сообщал, что "Ангара А5" будет запущена в конце 2024 года с космодрома Восточный. Там уже был начат монтаж стартового комплекса под новую ракету, глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что возведение объекта идёт по плану.

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