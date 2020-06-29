Себестоимость ракеты "Ангара" планируют снизить почти наполовину

К 2024 году себестоимость ракеты-носителя "Ангара" будет снижена на три миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию Центра им. М.В. Хруничева.

— Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня семь миллиардов рублей до уровня четыре миллиарда рублей к 2024 году, — приводит агентство текст документа.

Предприятие в рамках консолидации "внутреннего резерва" совместно с "Роскосмосом" в настоящее время осуществляет комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости ракеты. В их число входит организация замкнутого цикла производства на мощностях омского ПО "Полёт".