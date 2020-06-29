Эксперт рассказал, какая вода для человека является самой полезной

Автор книг о лечебных минеральных водах и их применении Александр Назаров уверяет, что для утоления жажды человек может пить любую воду, а вот чтобы брать из неё полезные элементы, необходимо сделать правильный выбор. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, при покупке бутилированной воды нужно внимательно смотреть на то, из какого источника она была взята. Назаров отмечает, что наибольшую пользу приносит вода из артезианских скважин с природными элементами, а не из наземных источников, в которую подмешали полезные составляющие.

— На столовой воде всё мелко написано, в магазин ходить надо фактически с лупой, чтобы смотреть на состав воды. Если она кондиционирована или прошла очистку — значит, эта вода "убитая". Да, в неё добавлены макро- и микроэлементы, но то, что даёт земля-матушка, ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а ещё там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотни лет собирала, — подчеркнул специалист.

Назаров также упомянул и о лечебной воде. Он уверяет, что её необходимо пить не только чтобы утолить жажду, но и в качестве процедуры, которую назначил медицинский специалист.