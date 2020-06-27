Москвичам порекомендовали избегать физических нагрузок и пить много воды в жару

Жителям Москвы следует избегать интенсивных физических нагрузок и пить много воды из-за установившейся в городе жаркой погоды.
При нахождении вне помещений в самое жаркое время суток следует надевать светлую одежду из лёгких натуральных тканей и головной убор и пользоваться солнцезащитными средствами, отмечается на сайте мэра.
Врачи напомнили горожанам, что жаркая погода и душный воздух особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых и детей.
27 июня в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.