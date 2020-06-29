Около половины жителей планеты смогут въехать в РФ по-новому с 2021 года

С января 2021 года граждане 113 стран будут иметь возможность посетить Россию без оформления бумажной визы в паспорт. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

По его словам, с этой даты электронную визу смогут оформить себе граждане 53 государств, в том числе из Евросоюза, а также Китай, Япония, Индия и другие. При этом, согласно международным договорам, безвизовый режим въезда действует ещё для 60 стран.

— Таким образом, мы ожидаем, что с января 2021 года граждане уже 113 государств будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу, — приводит слова Иванова издание.

Он отмечает, что суммарное население стран, о которых идёт речь, составляет около четырёх миллиардов человек, таким образом, нововведение затрагивает почти половину населения планеты.