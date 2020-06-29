Россиянам ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Российские банки на фоне коронавирусной инфекции сократили возможность уходить в минус по дебетовым картам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчёты бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

В исследовании речь шла только о тех дебетовых картах, к которым подключена возможность овердрафта. Сообщается, что в мае средний лимит упал до 20,4 тысячи рублей. В совокупности на 1 июня лимит составил 13,2 миллиона рублей. При этом банки в мае стали гораздо реже выдавать карты с возможностью овердрафта, по сравнению с мартом — в 8,2 раза.