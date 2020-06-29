Режим ЧС введён в двух районах Приморья из-за сильных дождей и подтоплений

В Чугуевском районе Приморского края введён режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, которые затопили огороды и придомовые территории в частном секторе. Об этом сообщает ГКУ Приморья по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.

Отмечается, что ливни, обрушившиеся на край, привели к подъёму уровня воды в реках на 1,7 метра.

Также режим ЧС был объявлен в Кавалеровском районе, где подтоплено более 30 приусадебных участков в населённых пунктах Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Хрустальный, а также в селе Установка Устиновского сельского поселения. Вода повредила восемь временных мостов, чтеры из них были полностью разрушены. Частично обрушены участки дорог регионального значения Осиновка – Рудная Пристань, а также Устиновка – Зеркальное. Жители района сообщают о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории.