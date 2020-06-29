Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Режим ЧС введён в двух районах Приморья из-за сильных дождей и подтоплений

Уровень воды в реках поднялся на 1,7 метра.

13

Фото © ГКУ Приморья по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС

В Чугуевском районе Приморского края введён режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, которые затопили огороды и придомовые территории в частном секторе. Об этом сообщает ГКУ Приморья по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.

Отмечается, что ливни, обрушившиеся на край, привели к подъёму уровня воды в реках на 1,7 метра.

Также режим ЧС был объявлен в Кавалеровском районе, где подтоплено более 30 приусадебных участков в населённых пунктах Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Хрустальный, а также в селе Установка Устиновского сельского поселения. Вода повредила восемь временных мостов, чтеры из них были полностью разрушены. Частично обрушены участки дорог регионального значения Осиновка – Рудная Пристань, а также Устиновка – Зеркальное. Жители района сообщают о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории.

Дожди в Приморье продолжаются уже больше недели, в ближайшие сутки вероятность небольших дождей сохраняется по всему краю.

Выбор редакции

Loading...