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На Сахалине отменили запрет на проведение массовых мероприятий

При условии, что их организаторы смогут обеспечить безопасность здоровья гостей.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство Сахалина разрешило проведение на территории региона массовых мероприятий. Соответствующий документ за подписью главы субъекта Валерия Лимаренко был опубликован на региональном портале правовой информации.

Допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), — уточняется в документе.

В документе также закрепляется норма, позволяющая сократить срок обязательной обсервации с 14 дней по усмотрению надзорных органов. В то же время жителям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания не рекомендуют выходить из дома до 10 июля.

Согласно последним данным, в Сахалинской области проходят лечение от коронавирусной инфекции 495 человек, 267 были выписаны, с начала вспышки ни одного летального исхода. Регион входит в число субъектов РФ с самыми низкими данными по заболеваемости и является единственным, реализовавшим третий этап выхода из режима самоизоляции.

Ранее Лайф сообщал, что в России с начала вспышки коронавируса было проведено более 19 миллионов тестов на наличие инфекции.

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