Житель Сахалина украл на работе почти девять миллионов рублей и потратил всё на ставки

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего продавца салона сотовой связи Южно-Сахалинска за незаконные растраты 8 миллионов 750 тысяч рублей, принадлежащих компании, в которой он работал. Об этом сообщает Управление МВД России по Сахалинской области.
Отмечается, что подозреваемый был специалистом по продажам и обслуживанию, а также имел доступ к расчётному счёту предприятия. Известно, что мужчина восемь дней переводил через компьютер выручку салона на свою банковскую карту. В результате, как сообщают правоохранители, ему удалось завладеть почти девятью миллионами рублей.
Уточняется, что все украденные средства злоумышленник потратил на букмекерские ставки.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере", по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.