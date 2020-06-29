Житель Сахалина украл на работе почти девять миллионов рублей и потратил всё на ставки

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего продавца салона сотовой связи Южно-Сахалинска за незаконные растраты 8 миллионов 750 тысяч рублей, принадлежащих компании, в которой он работал. Об этом сообщает Управление МВД России по Сахалинской области.

Отмечается, что подозреваемый был специалистом по продажам и обслуживанию, а также имел доступ к расчётному счёту предприятия. Известно, что мужчина восемь дней переводил через компьютер выручку салона на свою банковскую карту. В результате, как сообщают правоохранители, ему удалось завладеть почти девятью миллионами рублей.

Уточняется, что все украденные средства злоумышленник потратил на букмекерские ставки.