Разведка США признала фейком информацию о "сговоре" РФ с талибами

Разведка США признала недостоверной информацию о приписываемом России "сговоре" с талибами для убийства американских военнослужащих в Афганистане за вознаграждение. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

— Они не признали эту информацию достоверной и по этой причине не сообщили об этом мне или вице-президенту, — написал он в "Твиттере".

По его словам, статья газеты The New York Times, в которой содержались подобные утверждения, скорее всего, лишь "сфабрикованная мистификация" про Россию, написанная лживыми журналистами, чтобы очернить Республиканскую партию.

Ранее слова президента подтвердила также пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, которая признала, что в публикации есть "неточности". Даже сами представители движения "Талибан"* опровергли статью. Тем не менее это не помешало выходу продолжения от редакции газеты The Washington Post, анонимные источники которой смогли обнаружить не только сам "сговор", но и погибших военных.

Ранее Лайф сообщал, что после выхода в свет материала NYT в адрес сотрудников российского посольства в Вашингтоне начали поступать угрозы.