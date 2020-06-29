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Разведка США признала фейком информацию о "сговоре" РФ с талибами

Именно по этой причине она не была доложена президенту.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Разведка США признала недостоверной информацию о приписываемом России "сговоре" с талибами для убийства американских военнослужащих в Афганистане за вознаграждение. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

Они не признали эту информацию достоверной и по этой причине не сообщили об этом мне или вице-президенту,написал он в "Твиттере".

По его словам, статья газеты The New York Times, в которой содержались подобные утверждения, скорее всего, лишь "сфабрикованная мистификация" про Россию, написанная лживыми журналистами, чтобы очернить Республиканскую партию.

Ранее слова президента подтвердила также пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, которая признала, что в публикации есть "неточности". Даже сами представители движения "Талибан"* опровергли статью. Тем не менее это не помешало выходу продолжения от редакции газеты The Washington Post, анонимные источники которой смогли обнаружить не только сам "сговор", но и погибших военных.

Ранее Лайф сообщал, что после выхода в свет материала NYT в адрес сотрудников российского посольства в Вашингтоне начали поступать угрозы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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