Тепло и без осадков. Синоптики рассказали москвичам о погоде в понедельник

Жителей столицы в первый день недели ожидает переменная облачность, осадков не предвидится. Температура днём в Москве поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на вторник она может опуститься до плюс восьми градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.