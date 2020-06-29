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Тепло и без осадков. Синоптики рассказали москвичам о погоде в понедельник

Жителей столицы ждёт комфортная погода в начале рабочей недели.

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Жителей столицы в первый день недели ожидает переменная облачность, осадков не предвидится. Температура днём в Москве поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на вторник она может опуститься до плюс восьми градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 18–23 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся всего до пяти градусов выше нуля.

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