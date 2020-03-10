В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Россия не собиралась разрывать сделку с ОПЕК, а выступала за её продолжение. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

— Мы не выходили из сделки [ОПЕК+]. Мы выступали за продолжение её. Саудиты приняли решение о выходе, — цитирует издание источника.

По словам другого собеседника газеты, близкого к Кремлю, Саудовская Аравия хотела использовать эпидемию коронавируса в своих целях: чтобы предложить переложить издержки от сокращения добычи топлива на страны, не входящие в ОПЕК.

Как добавил источник, у Москвы изначально было понимание того, что сделка с ОПЕК не вечна и выход из неё был лишь вопросом времени.

Напомним, несколькими днями ранее Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса.

Ранее Лайф сообщал, что министры стран ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На сокращениях настаивала Саудовская Аравия. Из-за того что сделка между Россией и ОПЕК сорвалась, стало известно, что добыча нефти Саудовской Аравией будет увеличена в апреле до десяти миллионов баррелей в сутки.

Текущие договорённости между сторонами о сокращении добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2018 года действуют до 31 марта. На переговорах Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться впервые за три года. Из-за этого нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до 46 долларов за баррель впервые с 2017 года. Сейчас стоимость нефти этой марки составляет около 45$.