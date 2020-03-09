Обвал стоимости нефти назвали попыткой ослабить Россию

Саудовская национальная корпорация Saudi Aramco спровоцировала обрушение нефтяных котировок с целью ослабить позиции России на мировом рынке. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК и неназванных представителей властей королевства.

Собеседники издания отметили, что после падения стоимости нефти на фоне распада сделки ОПЕК+ Эр-Рияд вызвал дальнейший обвал, уведомив покупателей о снижении цен на поставки сырья в США на семь долларов за баррель, в Северную Европу — на восемь долларов, в Восточную и Юго-Восточную Азию — на шесть долларов. Источники назвали шаг саудовских властей "элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка". По их словам, он направлен напрямую на ослабление позиций РФ после провала переговоров в рамках ОПЕК+.

Напомним, стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4% и составила 33,94 доллара за баррель, а затем продолжила снижение и достигла 31,57 доллара за баррель. Причиной падения цен стал распад сделки ОПЕК+ из-за того, что стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса в связи с коронавирусом. В свою очередь, падение нефти спровоцировало ослабление позиции рубля по отношению к доллару и евро.