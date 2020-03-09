Стоимость нефти Brent рухнула на 43%

Стоимость майского фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 07:24 по московскому времени.

Напомним, в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В свою очередь, падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. По данным агентства Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года. А аналитики банка Goldman Sachs пришли к выводу, что стоимость чёрного золота может упасть и до 20 долларов за баррель.