НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Стоимость нефти Brent рухнула на 43%

Цены на нефть WTI упали почти на 50%.

283
Post cover

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Стоимость майского фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 07:24 по московскому времени.

Цены нефти марки WTI с поставками в апреле совершили падение на 49,6% и торгуются по 27,59 доллара за баррель.

Напомним, в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В свою очередь, падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. По данным агентства Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года. А аналитики банка Goldman Sachs пришли к выводу, что стоимость чёрного золота может упасть и до 20 долларов за баррель.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть