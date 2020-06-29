По факту жестокого убийства хаски в Челябинской области возбуждено уголовное дело

Полиция завела уголовное дело о жестоком обращении с животными по факту убийства собаки породы хаски в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее неизвестный мужчина расстрелял из ружья хаски прямо на глазах хозяйки из-за "добычи". Мужчина охотился на птиц, но пёс нашёл и утащил его "добычу". За это охотник и пристрелил собаку, невзирая на мольбы хозяйки не делать этого. Пёс не доехал до ветклиники и умер от кровопотери.