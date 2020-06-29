На здание фондовой биржи в Пакистане совершено вооружённое нападение, есть жертвы

В Пакистане было совершено вооружённое нападение на здание фондовой биржи в Карачи. По данным местного телеканала Geo TV , в результате произошедшего погибли двое сотрудников.

Всего нападавших было четверо, трое из них были ликвидированы. Один из злоумышленников остаётся в здании. Правоохранители проводят эвакуацию людей из фондовой биржи и готовятся к штурму.