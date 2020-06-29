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На здание фондовой биржи в Пакистане совершено вооружённое нападение, есть жертвы

Один из злоумышленников забаррикадировался внутри здания.

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Видео © Twitter / Zeeshan Aslam Dogar

В Пакистане было совершено вооружённое нападение на здание фондовой биржи в Карачи. По данным местного телеканала Geo TV, в результате произошедшего погибли двое сотрудников.

Всего нападавших было четверо, трое из них были ликвидированы. Один из злоумышленников остаётся в здании. Правоохранители проводят эвакуацию людей из фондовой биржи и готовятся к штурму.

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