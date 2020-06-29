На здание фондовой биржи в Пакистане совершено вооружённое нападение, есть жертвы

Видео © Twitter / Zeeshan Aslam Dogar
В Пакистане было совершено вооружённое нападение на здание фондовой биржи в Карачи. По данным местного телеканала Geo TV, в результате произошедшего погибли двое сотрудников.
Visuals from outside the #KarachiStockExchange pic.twitter.com/Rl8v1finOl— Yusra Askari (@YusraSAskari) June 29, 2020
Всего нападавших было четверо, трое из них были ликвидированы. Один из злоумышленников остаётся в здании. Правоохранители проводят эвакуацию людей из фондовой биржи и готовятся к штурму.