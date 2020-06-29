За сутки в России выявили 6719 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 6719 случаев коронавируса, при этом у 31,6% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 641 156 случаев в 85 регионах.

За сутки умерло 93 человека с CoViD-19 (9166 летальных исходов с начала эпидемии). Также за сутки полностью выздоровело 4343 пациента (403 430 за всё время).