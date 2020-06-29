Хотите — носите маски, хотите — болейте. Почему в США такой шквал CoViD-19?

45 тысяч новых случаев за сутки — абсолютный антирекорд в стране с начала эпидемии. Хуже всего сейчас в тех штатах, где до сих пор нет или до недавнего времени не было обязательного требования носить маски.

Всю последнюю неделю из американского исследовательского Университета Джонса Хопкинса приходят поистине шокирующие данные: в районе 35–40 тысяч заболевших граждан США каждый день. На 27 июня и вовсе стоит цифра 45 255.

Самая серьёзная ситуация в Калифорнии, Техасе, Аризоне и Флориде — от трёх до четырёх тысяч новых случаев в сутки. Прирост заболеваемости не увеличивается лишь в 15 штатах страны. Одни называют это второй волной, другие считают, что это всё та же — первая.

Статистика прироста заболеваемости CoViD-19 за неделю с 16 по 23 июня 2020 года. © Axios Media

В государстве, которое вот уже больше двух месяцев возглавляет чёрный список заболевших CoViD-19 и умерших от него, приходится констатировать отсутствие единых чётких указаний сверху насчёт того, что делать. Каждый штат предоставлен сам себе. Более того, вопрос ношения масок даже стал политическим — мнения на этот счёт разделились между республиканцами и демократами. Противники этой меры заявляют, что она означает посягательство на личную свободу.

Президента-республиканца Дональда Трампа обвиняют в попытке приуменьшить масштабы катастрофы — как раз недавно он призвал снизить количество проводимых тестов на коронавирус и при этом подчеркнул, что вовсе не шутит. По его мнению, резко устремившиеся вверх кривые линии статистики в стране — следствие более масштабного тестирования. Между тем эксперты отмечают, что это спорный вопрос.

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи со своей стороны, конечно, призвал всех носить маски, но сделать это обязательным правилом — забота губернаторов. Между тем на уровне штатов наблюдаются всяческие колебания и отсутствие конкретных требований. К примеру, губернатор Аризоны Даг Дьюси в середине июня высказался, что "нужно научиться жить с коронавирусом". При этом он порекомендовал, но не стал требовать от жителей штата надевать маски в общественных местах — сослался на то, что людям с астмой и другими проблемами крайне тяжело было бы соблюдать это правило. Теперь он призывает людей оставаться дома и повысить "личную ответственность" за сложившуюся ситуацию.

Нет никакого волшебного решения или золотого действия правительства, которое остановит этот вирус. Он среди нас. Он распространён, и заболеваемость растёт. Вот почему я говорю об идее по спасению жизней и обеспечению средств к существованию Даг Дьюси Губернатор Аризоны

Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции 19 июня признал, что "ситуация реальна", однако выразил мнение, что это не причина для серьёзных переживаний.

Меня менее беспокоит количество случаев. Я имею в виду, очевидно, будут случаи... Это просто реальность ситуации Рон Десантис Губернатор Флориды

А кроме того, он обвинил в новом всплеске заболеваемости испаноговорящих мигрантов-рабочих.

Некоторые из этих ребят ездят на работу в школьном автобусе, и все они просто упакованы там, как сардины. Едут через округ Палм-Бич или некоторые другие места, и существуют возможности для заражения Рон Десантис Губернатор Флориды

Как пишет Daily Mail, местные аграрии, вообще-то, давно жалуются, что глава штата не принимает никаких мер по этому поводу.

В Техасе тем временем снова закрывают бары. Отметим, что им в штате разрешили работать с 22 мая, а с 3 июня проанонсировали увеличение пропускной способности ресторанов до 75%. Теперь губернатор Грег Эбботт, очевидно, пожалел об этом — он вовсю ругает молодёжь.

Они не носят лицевых масок, они не дезинфицируют свои руки, они не поддерживают безопасные методы дистанцирования. И в результате они разжигают CoViD-19 рекордными темпами в штате Техас Грегори Эбботт Губернатор Техаса

За это он подвергся резкой критике. Специалисты подчеркнули, что бары работали с официального разрешения руководства штата и это противоречило рекомендациям медиков.

Грег Эбботт верит в "индивидуальную ответственность" для каждого, за исключением тех случаев, когда наступает его очередь взять на себя какую-то ответственность. Вы открыли бары слишком рано, ограничили города от требований носить маски, не смогли провести достаточно тестов и организовать отслеживание контактов. Плохое руководство Хулиан Кастро Бывший министр жилищного строительства и городского развития США

Greg Abbott believes in “individual responsibility” for everyone except when it’s his turn to take some. You opened up bars too early, blocked cities from requiring face masks, and failed to put enough testing and contact tracing in place. Poor leadership @GregAbbott_TX. https://t.co/KDZJbZh3um — Julián Castro (@JulianCastro) June 16, 2020

Интересно, что все три вышеперечисленных руководителя — республиканцы, то есть однопартийцы Трампа. Их часто обвиняют в том, что они вместе с главой Белого дома слишком легкомысленно относятся к опасности коронавируса. Впрочем, например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — демократ, однако и в этом штате обязательное требование носить маски ввели лишь 18 июня. Это решение горячо поддержал предшественник Ньюсома — Арнольд Шварценеггер.

Это на 100% верное решение. Оно поможет нам победить этот ужасный вирус. Представители науки единогласны: если мы все будем носить маски, мы замедлим распространение вируса и сможем вновь запустить экономику. Любой, кто политизирует этот вопрос, — идиот, не умеющий читать Арнольд Шварценеггер Экс-губернатор штата Калифорния

This is 100% the right move. This will help us beat this terrible virus. The science is unanimous - if we all wear masks, we slow down the spread and can reopen safely. It’s not a political issue. Anyone making it a political issue is an absolute moron who can’t read. https://t.co/N0FmCwDU5w — Arnold (@Schwarzenegger) June 18, 2020

В федеральном агентстве Centers for Disease Control and Prevention (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) заявили, что официальные два с половиной миллиона заболевших в стране могут на самом деле оказаться лишь десятой частью реального количества заражённых. По мнению главы ведомства Роберта Редфилда, на сегодняшний день инфицированы не 2,4, а 24 миллиона американцев.

Согласно прогнозам учёных из Университета Вашингтона, "нет никаких сомнений" в том, что в конце августа и в сентябре Соединённые Штаты ожидает ещё один всплеск заболеваемости CoViD-19. Исследователи подчеркнули, что повсеместное ношение медицинских масок могло бы заметно улучшить положение дел.

Людям нужно знать, что ношение масок позволяет снизить распространение вируса на 50%, и те, кто отказывается это делать, подвергают опасности свои жизни, свои семьи, своих друзей и свои сообщества Кристофер Мюррей Глава Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета

По подсчётам ведомства, при текущем положении дел с карантинными мерами к 1 октября от коронавируса погибнет около 179 тысяч жителей страны. Если же 95% людей будут постоянно носить маски, количество смертей составит 146 тысяч. Это значит, что есть шанс спасти 33 тысячи жизней.