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Хотите — носите маски, хотите — болейте. Почему в США такой шквал CoViD-19?

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Фото © Getty Images / Karen Ducey

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45 тысяч новых случаев за сутки — абсолютный антирекорд в стране с начала эпидемии. Хуже всего сейчас в тех штатах, где до сих пор нет или до недавнего времени не было обязательного требования носить маски.

Всю последнюю неделю из американского исследовательского Университета Джонса Хопкинса приходят поистине шокирующие данные: в районе 35–40 тысяч заболевших граждан США каждый день. На 27 июня и вовсе стоит цифра 45 255.

Самая серьёзная ситуация в Калифорнии, Техасе, Аризоне и Флориде — от трёх до четырёх тысяч новых случаев в сутки. Прирост заболеваемости не увеличивается лишь в 15 штатах страны. Одни называют это второй волной, другие считают, что это всё та же — первая.

Статистика прироста заболеваемости CoViD-19 за неделю с 16 по 23 июня 2020 года. © Axios Media

В государстве, которое вот уже больше двух месяцев возглавляет чёрный список заболевших CoViD-19 и умерших от него, приходится констатировать отсутствие единых чётких указаний сверху насчёт того, что делать. Каждый штат предоставлен сам себе. Более того, вопрос ношения масок даже стал политическим — мнения на этот счёт разделились между республиканцами и демократами. Противники этой меры заявляют, что она означает посягательство на личную свободу.

Президента-республиканца Дональда Трампа обвиняют в попытке приуменьшить масштабы катастрофы — как раз недавно он призвал снизить количество проводимых тестов на коронавирус и при этом подчеркнул, что вовсе не шутит. По его мнению, резко устремившиеся вверх кривые линии статистики в стране — следствие более масштабного тестирования. Между тем эксперты отмечают, что это спорный вопрос.

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи со своей стороны, конечно, призвал всех носить маски, но сделать это обязательным правилом — забота губернаторов. Между тем на уровне штатов наблюдаются всяческие колебания и отсутствие конкретных требований. К примеру, губернатор Аризоны Даг Дьюси в середине июня высказался, что "нужно научиться жить с коронавирусом". При этом он порекомендовал, но не стал требовать от жителей штата надевать маски в общественных местах — сослался на то, что людям с астмой и другими проблемами крайне тяжело было бы соблюдать это правило. Теперь он призывает людей оставаться дома и повысить "личную ответственность" за сложившуюся ситуацию.

Нет никакого волшебного решения или золотого действия правительства, которое остановит этот вирус. Он среди нас. Он распространён, и заболеваемость растёт. Вот почему я говорю об идее по спасению жизней и обеспечению средств к существованию

Даг Дьюси

Губернатор Аризоны

Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции 19 июня признал, что "ситуация реальна", однако выразил мнение, что это не причина для серьёзных переживаний.

Меня менее беспокоит количество случаев. Я имею в виду, очевидно, будут случаи... Это просто реальность ситуации

Рон Десантис

Губернатор Флориды

А кроме того, он обвинил в новом всплеске заболеваемости испаноговорящих мигрантов-рабочих.

Некоторые из этих ребят ездят на работу в школьном автобусе, и все они просто упакованы там, как сардины. Едут через округ Палм-Бич или некоторые другие места, и существуют возможности для заражения

Рон Десантис

Губернатор Флориды

Как пишет Daily Mail, местные аграрии, вообще-то, давно жалуются, что глава штата не принимает никаких мер по этому поводу.

В Техасе тем временем снова закрывают бары. Отметим, что им в штате разрешили работать с 22 мая, а с 3 июня проанонсировали увеличение пропускной способности ресторанов до 75%. Теперь губернатор Грег Эбботт, очевидно, пожалел об этом — он вовсю ругает молодёжь.

Они не носят лицевых масок, они не дезинфицируют свои руки, они не поддерживают безопасные методы дистанцирования. И в результате они разжигают CoViD-19 рекордными темпами в штате Техас

Грегори Эбботт

Губернатор Техаса

За это он подвергся резкой критике. Специалисты подчеркнули, что бары работали с официального разрешения руководства штата и это противоречило рекомендациям медиков.

Грег Эбботт верит в "индивидуальную ответственность" для каждого, за исключением тех случаев, когда наступает его очередь взять на себя какую-то ответственность. Вы открыли бары слишком рано, ограничили города от требований носить маски, не смогли провести достаточно тестов и организовать отслеживание контактов. Плохое руководство

Хулиан Кастро

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США

Интересно, что все три вышеперечисленных руководителя — республиканцы, то есть однопартийцы Трампа. Их часто обвиняют в том, что они вместе с главой Белого дома слишком легкомысленно относятся к опасности коронавируса. Впрочем, например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — демократ, однако и в этом штате обязательное требование носить маски ввели лишь 18 июня. Это решение горячо поддержал предшественник Ньюсома — Арнольд Шварценеггер.

Это на 100% верное решение. Оно поможет нам победить этот ужасный вирус. Представители науки единогласны: если мы все будем носить маски, мы замедлим распространение вируса и сможем вновь запустить экономику. Любой, кто политизирует этот вопрос, — идиот, не умеющий читать

Арнольд Шварценеггер

Экс-губернатор штата Калифорния

В федеральном агентстве Centers for Disease Control and Prevention (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) заявили, что официальные два с половиной миллиона заболевших в стране могут на самом деле оказаться лишь десятой частью реального количества заражённых. По мнению главы ведомства Роберта Редфилда, на сегодняшний день инфицированы не 2,4, а 24 миллиона американцев.

Согласно прогнозам учёных из Университета Вашингтона, "нет никаких сомнений" в том, что в конце августа и в сентябре Соединённые Штаты ожидает ещё один всплеск заболеваемости CoViD-19. Исследователи подчеркнули, что повсеместное ношение медицинских масок могло бы заметно улучшить положение дел.

Людям нужно знать, что ношение масок позволяет снизить распространение вируса на 50%, и те, кто отказывается это делать, подвергают опасности свои жизни, свои семьи, своих друзей и свои сообщества

Кристофер Мюррей

Глава Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета

По подсчётам ведомства, при текущем положении дел с карантинными мерами к 1 октября от коронавируса погибнет около 179 тысяч жителей страны. Если же 95% людей будут постоянно носить маски, количество смертей составит 146 тысяч. Это значит, что есть шанс спасти 33 тысячи жизней.

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