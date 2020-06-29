Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

Всероссийская перепись населения, перенесённая из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года. Такую дату сегодня озвучил глава Росстата Павел Малков, передаёт ТАСС.

По оценкам главы ведомства, это "вполне комфортный срок", чтобы качественно подготовиться к процедуре и провести необходимую информационную кампанию. Соответствующее постановление Правительства РФ уже подписано, добавил он.

Напомним, перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести её на следующий год из-за коронавируса.