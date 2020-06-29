Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

Всероссийская перепись населения, перенесённая из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года. Такую дату сегодня озвучил глава Росстата Павел Малков, передаёт ТАСС.
По оценкам главы ведомства, это "вполне комфортный срок", чтобы качественно подготовиться к процедуре и провести необходимую информационную кампанию. Соответствующее постановление Правительства РФ уже подписано, добавил он.
Напомним, перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести её на следующий год из-за коронавируса.
К слову, предыдущая перепись проходила в октябре 2010 года, а подведение окончательных итогов было проведено лишь в четвёртом квартале 2013-го. По её результатам, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн человек. Полученные результаты в дальнейшем использовались для разработки социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства инфраструктуры и общего планирования развития государства.